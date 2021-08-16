Афганцы рассказали о жизни при талибах

Члены террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) не причиняют вреда жителям Кабула, однако горожане всё равно напуганы и стараются не выходить из дома без крайней необходимости. Об этом РБК рассказали местные жители.

Студент РУДН Ахмад Санор Накиби сообщил, что жизнь при талибах не изменилась и «пока всё спокойно». Он также добавил, что талибы «помиловали» военных и полицию.

Талибы захватили Афганистан, но пока никому не причинили вреда. Пока все спокойно. ни не хотят никого убивать, — отметил студент.



По словам жителей, люди больше находятся в состоянии шока от произошедшего. Ведь, как они утверждают, «никто не верил, что Афганистан когда-либо падёт за две недели». Многие из горожан сейчас уехать в США.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал захват Кабула талибами закономерным итогом политики США. Он отметил, что в НАТО 20 лет говорили о крепости «трансатлантической спайки и учёте мнения каждого члена Альянса». По его словам, РФ предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но Альянс не проявил никакого внимания к этому моменту.