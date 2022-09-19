А Haber: европейцы начали бронировать отели в Турции, чтобы пережить зиму

Фото: shutterstock.com

Европейцы, столкнувшиеся с энергетическим кризисом, начали бронировать номера в турецких отелях на зиму, сообщил телеканал A Haber. Уточняется, что число броней на ноябрь выросло в полтора раза к прошлому году, что может принести местному бизнесу до $35 млрд дохода.

Европейцы, чьи счета выросли более чем в 10 раз и которые подверглись призыву «принять душ вместе» в условиях «газового кризиса», будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму, — сообщает телеканал.

Член правления Анатолийской ассоциации туристических операторов Ферхан Адемхан также заявил, что занятость в курортных регионах Турции будет расти, хотя обычно объекты в курортных регионах закрывались на 80% уже к октябрю и полностью закрывались в ноябре. Однако в этом году отели будут работать на полную мощность, а число туристов может достигнуть 40 млн человек.

Ранее сообщалось, что 59% жителей Германии предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию и газ. Если же граждане не смогут платить, то сложности возникнут у городских коммунально-бытовых служб. Это при негативном развитии событий может повлиять на работу общественного транспорта и зависящих от городских бюджетов учреждений.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Они включают в себя установление потолка цен на российский газ, обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию, ограничение доходов компаний, производящих электричество из недорогих источников, налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих большие прибыли, а также поддержку коммунальных компаний.