Глава ЕК предложила пять мер по борьбе с энергокризисом Глава ЕК предложила установить потолок цен на российский газ для борьбы с энергокризисом

Фото: Britta Pedersen/dpa//Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники среди дипломатов. Издание пишет, что реакция стран на предложения была смешанной.

Меры, которые предложила глава ЕК, включают в себя установление потолка цен на российский газ. По данным Politico, предложение нацелено главным образом на то, чтобы наказать Кремль рублем за специальную военную операцию на Украине.

Мнения стран ЕС по этому поводу разделились. Так, Германия заявила, что относится «скептически» к этой идее, Венгрия, Словакия и две неназванные страны высказались против.

Другие представители ЕС, включая Польшу и Италию, пожелали, чтобы ЕК «пошла ещё дальше в своих мерах» и установила потолок на весь газ, импортируемый в Европу, однако Брюссель выразил свое несогласие с идеей, опасаясь потенциальных сложностей.

Среди остальных предложенных действий — обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию; ограничение доходов компаний, производящих электроэнергию из недорогих источников (называемых инфрамаргинальными производителями), при этом эти «неожиданные прибыли» должны пойти на пользу потребителям; налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе, получающих большие прибыли; поддержка коммунальных компаний.

Министры энергетики стран Евросоюза обсудят цены на энергоресурсы в пятницу на экстренном совещании, уточняют авторы материала.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что комиссия вынесет предложение Совету ЕС по введению потолка цен на российский газ. По словам председателя ЕК, странам Евросоюза уже удалось снизить импорт российских энергоресурсов с 40% в 2021 году до 9% к настоящему моменту.