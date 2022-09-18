В Германии больше половины людей могут остаться без света и газа Bild: почти 60% жителей ФРГ боятся, что не смогут оплатить счета за электричество и газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины жителей Германии — 59% — опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию и газ, пишет издание Bild am Sonntag со ссылкой на результаты исследования института INSA. При этом число участников исследования не приводится.

Как пишет издание, если граждане не смогут платить, то сложности возникнут у городских коммунально-бытовых служб. Это при негативном развитии событий может повлиять на работу общественного транспорта и зависящих от городских бюджетов учреждений.

По мнению премьера земли Нижняя Саксония Штефан Вайль, государственные меры поддержки должны распространяться на городские коммунальные службы.

Коммунально-бытовые службы оказались в сложной ситуации. С одной стороны, они должны сами все больше платить за энергию, а с другой — опасаться того, что к ним не будут поступать платежи. Меры поддержки, которые государство подготовило для бизнеса, должны распространяться и на городские коммунальные службы, — сказала Вайль.

Ранее Еврокомиссия официально предложила снизить потребление электричества в ЕС на 10% до 31 марта 2023 года и на 5% в часы пикового потребления. Кроме того, предложено ввести временный потолок на прибыль энергетических отраслей с низкой стоимостью электрогенерации, включая угольную, атомную и возобновляемую.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Они включают в себя установление потолка цен на российский газ, обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию; ограничение доходов компаний, производящих электричество из недорогих источников, налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих большие прибыли, а также поддержку коммунальных компаний.