Еврокомиссия официально предложила снизить потребление электричества в ЕС Еврокомиссия официально предложила снизить потребление электричества в ЕС на 10% до 31 марта 2023 года

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Еврокомиссия официально предложила снизить потребление электричества в ЕС на 10% до 31 марта 2023 года и на 5% в часы пикового потребления, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ЕК. Кроме того, предложено ввести временный потолок на прибыль энергетических отраслей с низкой стоимостью электрогенерации, включая угольную, атомную и возобновляемую.

Еврокомиссия предлагает обязательство снизить потребление электричества как минимум на 5% в пиковые часы и стремиться сократить общий уровень потребления электричества на 10% до 31 марта 2023 года, — говорится в сообщении.

Сокращение потребления энергии будет рассчитываться от средних показателей в этот период за последние пять лет.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила евродепутату от Франции Манон Обри отправить присланные избирателями счета за газ и электричество в Москву. По ее мнению, именно действия России остаются причиной подорожания коммунальных услуг в Европе.

До этого она предложила пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе. Они включают в себя установление потолка цен на российский газ, обязательные меры по сокращению спроса на электроэнергию; ограничение доходов компаний, производящих электричество из недорогих источников, налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих большие прибыли, а также поддержку коммунальных компаний.