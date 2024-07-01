Белоусов приказал защитить Черное море от дронов США. Тайные козыри ВС РФ

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

RQ-4B Global Hawk

На прошлой неделе произошел очередной инцидент с американским разведывательным БПЛА над Черным морем. По одним неофициальным данным, дрон RQ-4B Global Hawk в результате сближения с российским МиГ-31 рухнул в море, по другим — был вынужден вернуться на базу вылета. Как ВС РФ могут противостоять шпионским беспилотникам США и к каким последствиям могут привести попытки помешать их деятельности — в материале NEWS.ru.

Что известно об инциденте с RQ-4B Global Hawk

24 июня стало известно, что в акватории Черного моря произошел инцидент с американским разведывательным БПЛА RQ-4B Global Hawk. По версии военного эксперта Алексея Живова, дрон мог помогать наведению ракет ATACMS во время обстрела ВСУ Севастополя днем ранее. Согласно информации Telegram-канала Fighterbomber, когда БПЛА вел разведку у черноморского побережья в районе Крыма 23 июня, рядом с ним на очень большой скорости пролетел российский МиГ-31.

По неподтвержденным данным, в результате возникшей турбулентности дрон потерял высоту и был вынужден покинуть район дежурства. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», БПЛА благополучно вернулся на военно-морскую базу Сигонелла в Италии. Официального подтверждения от российского Минобороны в связи с этим происшествием не поступало. Американское военное ведомство также никак не прокомментировало информацию об инциденте.

Глава российского Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования в ответ на провокации со стороны американцев. Он указал, что беспилотники США осуществляют разведку и целеуказания западному высокоточному оружию, поставляемому Украине для ударов по территории России.

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Глава российского Минобороны Андрей Белоусов

Стоит ли России сбивать американские дроны у своих границ

Уничтожение беспилотников НАТО над нейтральными водами Черного моря может обернуться для России конфликтом с Альянсом, заявил после инцидента с Global Hawk военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, подобное противостояние несет серьезные последствия.

«Сбивать — это акт агрессии против страны НАТО. Мы полностью осознаем, что такое война с НАТО», — подчеркнул Коц.

По его мнению, единственным правильным решением в этой ситуации является применение таких мер в борьбе с беспилотниками Альянса, которые не позволят выдвинуть обвинения в отношении России. Военкор отнес к неагрессивным шагам против НАТО использование мощных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для блокировки дронов.

Как использовать средства РЭБ против американских дронов

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин согласился с мнением Коца. Он высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что против дронов НАТО над Черным морем нужно применять средства РЭБ.

«Я думаю, что необязательно открывать огонь или пролетать рядом. Скорее нужно активнее применять средства радиоэлектронной борьбы. В этом плане есть наработки, во всяком случае министр обороны дал задание по беспилотникам. Мы находимся в состоянии, близком к войне с НАТО. Новый генсек Альянса (Марк Рютте) еще более агрессивен. Я думаю, что российские специалисты найдут способ, как бороться с американскими разведывательными беспилотниками. Этот вопрос обсуждался, и после этого тяжелые дроны США не появлялись», — предположил Дандыкин.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

По его словам, трудность ситуации также состоит в том, что, помимо этих дронов, работает разведывательная пилотная авиация НАТО. Ее аппаратура позволяет просматривать крымское и черноморское побережья.

«Несомненно, нужно укреплять систему ПВО, о чем говорил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Но в НАТО нацелены на то, чтобы найти слабые места, ударить самолетами F-16 и массово их применять. Пока ВСУ применяют ракеты ATACMS, но мы их сбиваем и выводим из строя. Идет планомерная работа. НАТО сильно интересуется нашими системами ПВО, особенно С-500 — единственной в мире системой, которая сбивает гиперзвук», — высказал мнение Дандыкин.

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев в разговоре с NEWS.ru также призвал ВС РФ использовать РЭБ против американских дронов.

«БПЛА летят в международном воздушном пространстве, но удаленность от наших берегов тут роли не играет. Если глушить Reaper или Global Hawk, то можно подвести источник помех ближе к дрону — поставить генератор помех на самолет или вертолет и организовать работу РЭБ рядом с дроном», — высказал мнение Денисенцев.

Он предположил, что из имеющихся на вооружении Минобороны РФ средств, подходящих для выполнения подобных задач, лучше всего подойдет вертолетный комплекс РЭБ «Рычаг». Это станция активных помех, работающая в диапазоне 5100-10950 МГц, которая устанавливается на Ми-8МТПР-1. Согласно данным из открытых источников, комплекс в варианте «Рычаг-АВ» поставляется Минобороны РФ с 2015 года.

Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press RQ-4B Global Hawk

По мнению эксперта, если в ведомстве поставят задачу глушить американские дроны типа Reaper или Global Hawk, то нужно будет применять целый комплекс средств.

«У каждого тяжелого беспилотника типа Reaper или Global Hawk есть несколько защищенных каналов связи и управления. Чтобы нейтрализовать такой дрон, нужно подавить его радиолокационную станцию, канал связи с оператором, со спутником и т. д. То есть одним комплексом РЭБ сразу полностью „вырубить“ тяжелый беспилотник, скорее всего, не получится», — отметил Денисенцев.

По его словам, это «еще одна причина, почему не получится подавить Reaper или Global Hawk таким образом, чтобы никто этого не заметил.

«Это системы довольно высокого уровня, которые нужно глушить в комплексе. Нужно одновременно использовать и наши наземные станции радиоэлектронной борьбы, и генераторы помех на самолетах и вертолетах», — рассказал эксперт.

Можно ли сбивать американские дроны?

Ранее в СМИ появлялась информация об инцидентах с участием российских истребителей и разведывательных дронов НАТО. Так, в марте 2023 года в Пентагоне заявили, что Су-27 ВКС РФ перехватили и повредили американский дрон MQ-9 Reaper, после чего он потерпел крушение в международных водах Черного моря. По данным военачальников США, «российские самолеты несколько раз сбрасывали топливо на беспилотник. Затем один из них повредил винт дрона, и Reaper начал снижаться в режиме планера».

Фото: MOD Russia/Global Look Press Су-27

В Вашингтоне заявили, что, потеряв управление, операторы были вынуждены затопить БПЛА в водах Черного моря. Они удаленно уничтожили программное обеспечение дрона, чтобы оно не попало в руки вероятного противника. Российское Минобороны не подтвердило эту информацию. По его версии, американский БПЛА потерял управляемость в результате резкого маневрирования и упал в воду.

«Дрон потерял управление и упал в море. Потом мы его достали. Американцы нам даже не прислали ноту протеста по этому случаю, потому что они знали, что нарушают, идут без оповещения, входят в нашу зону. Они не предъявили никаких претензий ни по линии МИД, ни по линии Минобороны. Они проглотили крючок, который мы им кинули», — рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

В октябре 2022 года Лондон обвинил Москву в том, что месяцем ранее истребитель Су-27 ВКС РФ якобы выпустил ракету, находясь над Черным морем рядом с британским самолетом-разведчиком RC-135 Rivet Joint. Официальных подтверждений этой информации со стороны России не последовало. По словам тогдашнего главы британского Министерства обороны Бена Уоллеса, российская сторона его заверила в том, что ракета была выпущена в результате технической неисправности.

Попов высказал мнение, как в будущем самолеты ВКС РФ должны действовать при сближении с летательными аппаратами НАТО.

«Мы будем пересекать их курс полета, близко подходить к ним и маневрировать. Мы вновь будем сбрасывать топливо, проходить на большой скорости и сбивать их турбулентностью. Нужно создавать такие условия, чтобы им было тяжело управлять беспилотниками или чтобы они срывались в штопор. Можно включать форсажи над дронами, чтобы их сдуть с курса полета», — высказал мнение Попов.

Он предположил, что подобные действия являются адекватным ответом на теракты ВСУ против гражданского населения РФ, такие как ракетный удар по отдыхающим на пляже Севастополя.

«Американцы действуют провокационно против населения, которое не является действующим составом вооруженных сил», — подчеркнул Попов.

Фото: Senior Airman Taylor Crul/Keystone Press Agency/Global Look Press RC-135 Rivet Joint

Как дроны и самолеты других стран должны осуществлять полеты у границ России

Методы реагирования на пролеты дронов типа Reaper или Global Hawk вблизи российских границ зависят от того, где именно ведет свою деятельность такой аппарат и был ли получен от США запрос на полет, рассказал Попов NEWS.ru.

«Одно дело, если эти беспилотники или пилотируемые самолеты-разведчики, такие как RC-135, выполняют полеты в районе Адлера, Черноморского побережья Кавказа, Туапсе, Сочи, Лазаревского, Новороссийска и идут до Керченского пролива. Это государственная граница, которая признана во всем мире. ООН утверждала это. Исторически сложилось так, что мы охраняем эти государственные границы и применяем оружие», — высказал мнение эксперт.

Попов отметил, что «данные действия законны и однозначно принимаются мировой общественностью».

«Например, у нас от линии максимального отлива или от береговой черты в сторону моря 12 морских миль (22,2 километра). Это национальное воздушное и морское пространство», — пояснил Попов.

По его словам, дальше расположена исключительная экономическая морская зона государства протяженностью 200 морских миль (370 километров). В этой зоне Россия как прибрежное государство имеет определенные права и осуществляет контроль.

«Те, кто входит в исключительную экономическую зону с разными интересами, могут вести мониторинг окружающей среды, воздушного пространства, замерить облачность. Например, рыбаки могут зайти, чтобы выловить косяк рыбы, там проходят самолеты по трассам международных воздушных линий. Это мы разрешаем, но нас уведомляют, если что-то внезапно случается, если какому-то кораблю надо экстренно зайти в исключительную экономическую зону или самолету залететь», — пояснил Попов.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Вид на бухту Севастополь

По его словам, бывают случаи, когда иностранный объект не опознается. На нем выключен транспондер, и его не выявляет система «свой — чужой».

«Если такая цель после обнаружения близко приближается к нашим территориальным водам (к линии 22,2 км), то, безусловно, мы поднимаем перехватчик или запрашиваем это воздушное судно, чтобы его команда нам доложила, почему оно зашло так близко и направляется к нашей сухопутной территории. Согласно международным правилам, все должны соблюдать порядок предупреждения и сообщать о себе нашим органам управления воздушным движением, а также системе ПВО. Но на сегодняшний день американцы этого не делают или делают в самый последний момент», — рассказал Попов.

Какой порядок полетов действует у Крыма

По мнению Попова, если российские военные начнут сбивать американские дроны, которые подлетают близко к территориальным водам Крыма и не уведомляют РФ, то американцы могут заявить, что они получили разрешение со стороны Украины. С точки зрения США, Крым является украинской территорией, подчеркнул эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Республика Крым. Судак. Корабли береговой охраны

«Если мы будем действовать на Крымском полуострове таким же образом, как на Кавказском побережье России, то это совсем другие порядки. Мы объявили в 2014 году, что Крым стал наш, прошел референдум. Мы сделали заявку, чтобы восстановить свои права на государственную границу, воздушное пространство и морские территории. Но этот район до сих пор не утвержден в ООН. В организации есть специальный комитет, который занимается этим вопросом. Они под разными предлогами, хотя уже 10 лет прошло, не утверждают наши границы в Крыму, но и не отказывают нам в наших заявках. Поэтому на полуострове сложилось очень сложное положение», — рассказал Попов.

По его словам, ВС РФ «отгоняют и вытесняют беспилотники, а также самолеты-разведчики в районе Крыма».

«Мы не можем их сбить, поэтому только вытесняем их», — высказал мнение Попов.

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