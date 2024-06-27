«Акт агрессии»: военкор раскрыл, почему РФ не стоит сбивать дроны НАТО Коц: РФ следует остерегаться ударов по беспилотникам НАТО из-за угрозы конфликта

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Уничтожение беспилотников НАТО над нейтральными водами Черного моря может обернуться для России конфликтом с Альянсом, приводит издание «Военное дело» слова военного корреспондента Александра Коца. По его мнению, подобное противостояние несет за собой серьезные последствия.

Сбивать — это акт агрессии против страны НАТО. Мы полностью осознаём, что такое война с НАТО, — обратил внимание Коц.

В первую очередь эксперт указал на всеобщую мобилизацию с риском ядерного апокалипсиса в случае конфликта. При этом уровень жизни россиян резко упадет, уточнил он.

Единственно правильным решением Коц назвал поиск таких мер в борьбе с беспилотниками Альянса, которые не дадут вариантов выдвинуть обвинения в отношении России. К неагрессивным шагам против НАТО военкор отнес мощные станции РЭБ для блокировки дронов.

Ранее Коц предположил, что жителям Белгорода станет еще тяжелее после того, как США назвали его законной военной целью. Так он ответил на слова представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что в городе якобы нет гражданских лиц. Американцы в привычной для себя манере решили «стереть в бетонную пыль» населенный пункт, в котором проживают 330 тысяч человек, резюмировал эксперт.