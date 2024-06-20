Раскрыты характеристики новой противодроновой ракеты для «Панциря» Разработчик: новые противодроновые ракеты для «Панциря» увеличат живучесть ЗРПК

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Новые противодроновые ракеты для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) Панцирь-С1М повысят его эффективность и живучесть во время выполнения боевых задач, рассказал представитель КБП «Высокоточных комплексов» на полях военно-морского салона «Флот-2024». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, ими можно поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, а также беспилотники различных типов, в том числе и небольших размеров.

В комплексе появилась возможность применения зенитной управляемой ракеты ближнего перехвата. <...> Ее применение значительно повышает эффективность и живучесть комплекса, потому что боекомплект можем увеличить практически до сорока восьми ракет, — объяснил он.

Максимальная дальность ракеты семь километров, она способна поражать цель на высоте пять километров. Снаряды в боекомплекте можно комбинировать в любом соотношении, в зависимости от целей и задач.

Ранее сообщалось, что Ростех и «Высокоточные комплексы» представили на военно-морском салоне «Флот-2024» в Кронштадте малогабаритные противодроновые ракеты для ЗРПК Панцирь-С1М.

Во второй день салона обсуждаются вопросы кораблестроения и импортозамещения, обеспечения деятельности флота и наземных сил. Также в повестке реабилитация военнослужащих после боевых действий.