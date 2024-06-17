Защитит флот и Крымский мост: создатель Hunter о вертолете — убийце дронов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Директор КБ «Беспилотные вертолёты» Владимир Чудаков на XVII Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2024 в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве

Новейшая разработка — охотник за дронами Hunter — был представлен на московской международной выставке HeliRussia. Он способен сам определять направление движения танковой колонны или боевого катера, заходить в хвост и на определенной высоте автоматически высыпать бомбы. Генеральный конструктор и директор минского конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» Владимир Чудаков рассказал NEWS.ru об истории создания ударного вертолета Hunter.

Какую роль в создании Hunter сыграла Саудовская Аравия

– Владимир Владимирович, говорят, что на разработку Hunter вас вдохновил принц Мухаммед бен Сальман?

– Да, изначально он делался под запросы Саудовской Аравии. В 2014 году я встречался с принцем Мухаммедом, он тогда был министром обороны, сейчас он, по сути, возглавляет страну.

Мы показывали принцу машину с максимальным взлетным весом 160 кг с двумя термобарическими боеприпасами российского производства. И он спросил: может быть, что-то более серьезное с боевой нагрузкой килограммов в 200? И добавил: если сделаете такую машину, куплю сразу сто комплексов.

Я задумался. И в период пандемии, когда никто никуда не ездил, мы разработали эту машину всего за полтора года. Сделали полностью комплекс, произвели два вертолета, облетали их. Первый раз мы подняли Hunter в воздух в 2021 году.

У меня принцип: я никогда не выставляю макеты. Если изделие реально не полетело, на выставке его не покажу. Так что Hunter — это полностью боевая машина, которую мы и привезли в Москву. Правда, сюда она приехала на прицепе, грузовиком тащили. Сам вертолет весит 750 кг, боевая нагрузка у него — 200 кг.

Сколько бомб может нести Hunter

– Hunter также может нести и бомбы. Это редкость для современного маневренного дрона?

– Да, снизу у машины расположена кассета под 16 противотанковых авиационных бомб (ПТАБ).

Hunter — робот, и в нем реализована возможность программной бомбардировки вражеских колонн. Оператор в машине управления видит танковую колонну (аппаратура позволяет определять танк на дальности до 10 км) и показывает на интерактивной карте начало и конец колонны, определяет, сколько бомб надо сбросить, и нажимает кнопку «Атака».

Машина сама определяет направление движения колонны, заходит в хвост и на определенной высоте Hunter полностью автоматически (оператор при этом не вмешивается) высыпает на обозначенный промежуток бомбы.

И это только первый шаг в такой автоматизации. Сейчас математики в нашем КБ работают над алгоритмами видеообработки, которые будут определять каждый конкретный танк, чтобы Hunter мог сыпать бомбы точно на каждую обнаруженную машину противника.

– Способен ли сам Hunter обороняться от противника?

– Есть система защиты — это барьерный локатор из четырех панелей, размещенных по кругу под капотами, и блоки отстрела тепловых ловушек. Машина видит, когда по ней работают, скажем, пулеметной очередью, и автоматически включает режим маневра уклонения.

Если засекается одиночная цель и Hunter определяет ее как ракету, то кроме автоматического уклонения он еще и начинает отстрел тепловых ловушек, чтобы сбить с толку систему наведения вражеской ракеты.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Пульт управления для белорусского разведывательно-ударный беспилотный вертолёт Hunter производства КБ «Беспилотные вертолёты»

В каких боевых операциях Hunter особенно эффективен

– Почему вы рекомендуете Hunter для боев над акваторией и для охоты за морскими дронами?

– У вертолета есть программное обеспечение, которое позволяет в автоматическом режиме обнаруживать морские дроны, и оператор дает команду на их уничтожение. То есть Hunter может работать как противодроновый вертолет, причем днем и ночью. Это наш ответ на современные вызовы, на опасность со стороны морских дронов. Потому что сейчас уже почти в любом гараже можно собрать морской дрон и нанести огромный ущерб судоходству. Ход СВО это тоже продемонстрировал.

Сейчас интерес к нашему вертолету уже проявляют страны Персидского залива, для которых этот вопрос очень важен. Ну и в Москве мы выставили Hunter как визитную карточку, с учетом потребностей России.

– Но почему именно над морем Hunter проявит себя максимально эффективно?

– Hunter — вертолет и машина управления — не предназначен для использования на линии фронта в современной войне. Там вертолет могут сбить серьезными средствами ПВО, а машину управления просто-напросто накроют артиллерией. Зато он может быть полезен при охране тыловых коммуникаций, защите портов и кораблей от морских дронов, с его помощью можно гонять «бармалеев» по пустыне в условиях, например, сирийского конфликта или в Африке. Также его можно использовать для поддержки локальных операций спецназа.

Преимущество нашего комплекса в том, что люди в комфортных условиях, под кондиционерами, с удобных пультов управления могут выполнять важную работу.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Белорусский разведывательно-ударный беспилотный вертолёт Hunter производства КБ «Беспилотные вертолёты»

Машина управления у него состоит из грузовика и съемного контейнера, в котором и располагаются аппаратура и операторы. Контейнеров два — это непосредственно комната управления, в другом смонтированы генератор, заправочная станция на 800 литров горючего, машинка для снаряжения пулеметных лент и кухня для экипажа с микроволновкой и чайником. Причем контейнеры изготовлены из алюминия, так что их можно перевозить на легких трехтонных грузовиках.

По размерам — два контейнера управления умещаются в один стандартный контейнер для морских перевозок. Вы можете, не афишируя, перекинуть Hunter на обычных контейнеровозах в любой нужный район.

– Сколько человек нужно для работы с вертолетом?

– Экипаж состоит из шести человек: два механика, два оператора БПЛА и два оператора полезной нагрузки. Всех по двое, потому что наши вертолеты на вылетах действуют парами.

Тактика действий такая: когда они выходят в заданный район, один действует как ретранслятор и станция наведения с высоты полтора-два километра, а второй на высоте метров 50–100 непосредственно работает по целям. Когда у нижнего заканчиваются боеприпасы, они меняются местами, и уже отработавший исполняет роль наводчика, а бывший становится атакующей машиной. Когда и у него заканчиваются боеприпасы, оба Hunter возвращаются на перезарядку и дозаправку.

Такой беспилотный вертолет может пригодиться России для защиты флота и объектов типа Крымского моста, для обеспечения действий российских сил в Сирии и в Африке.

– Каково соотношение заимствований и собственных разработок?

– Из покупного в нем оптическая система, пулемет Калашникова, и локатор, который закрыт передним капотом. Все остальное — это наши разработки и наше производство.

Какие ракеты использует Hunter

– Правда ли, что для прицельного огня из вертолета неважно, болтает ли машину в воздухе?

– Да, есть гиростабилизированная турель. Она синхронизирована с оптической осью пулемета, там стоит баллистический калькулятор. Система перезарядки пулемета в воздухе — это тоже наша разработка. Рукав для бесперебойной подачи боеприпасов, магазин на 550 патронов, блоки для неуправляемых ракет С-5.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Белорусский разведывательно-ударный беспилотный вертолёт Hunter производства КБ «Беспилотные вертолёты»

Кстати, мы их сделали под сербские термобарические ракеты, потому что в России С-5 уже не производят, хотя вроде завод в Новосибирске предлагает их модернизированный вариант. А сербы продолжают делать по советской лицензии действительно хорошие ракеты этого типа. Так как мы планировали Hunter для Африки, они очень хорошо подходят.

– Эксперты говорят, что ваша модель появилась еще два года назад. Почему вы представляете ее в Москве на HeliRussia как новинку?

– В Москве мы представили Hunter второго поколения. Внешне он такой же, как и машины, которые поднялись в небо в 2022 году. Но только внешне. А внутри это полностью новая машина, с новыми механикой и электроникой.

Мы смеемся уже, что стали измерять электронику Hunter килограммами, так как в нем сейчас порядка 40 кг различных электронных блоков. Они выстроены и взаимодействуют между собой не просто как отдельные узлы, а как зачатки нейросети. Пусть и примитивной, но уже способной на многое.

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