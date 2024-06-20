В «Малахите» раскрыли уникальность проекта новой подводной лодки «Сервал» Конструктор Караваев: подлодка «Сервал» сможет выполнять большой спектр задач

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Макет подводной лодки «Сервал»

Проект новой малой подводной лодки «Сервал», концепцию которой разработали в конструкторском бюро «Малахит», уникален тем, что при относительно небольших размерах аппарат может выполнять широкий спектр задач, рассказал NEWS.ru ведущий конструктор предприятия Игорь Караваев. По его словам, субмарина может стрелять торпедами, крылатыми ракетами, ставить мины, проводить разведку и скрытно высаживать и принимать боевых водолазов.

Уникальность в том, что в лодку сравнительно скромных размеров и водоизмещения, менее 1,5 тысяч тонн, сумели вписать новейшую единую газотурбинную установку, которая применяется как для движения в надводном положении, так и под водой, модульную конструкцию оружия, точнее концепцию оружия. Лодка способна нести, кроме всего прочего, группу боевых пловцов. Скорее всего, даже не одну, до 16 человек, — сказал Караваев.

Он отметил, что пока подлодка находится в стадии концептуального проекта, но ей уже многие интересуются. Конструктор также подчеркнул, что базовые характеристики аппарата пока достаточно скромные, но его могут модифицировать, если будет дано конкретное тактико-техническое задание. Также он отметил, что на постройку субмарины в случае заказа уйдет несколько лет, но не более 10. Точнее определить сроки нельзя из-за множества факторов.

У «Сервала» очень низкая шумность, несмотря на то, что там стоят газовые турбины. Газовые турбины высокооборотные, а высокие частоты очень хорошо гасятся существующими амортизаторами и покрытиями. <…> То есть у нее высокая скрытность, достаточная для лодки такого класса глубина погружения, достаточно высокая скорость и очень мощное вооружение, — подчеркнул специалист.

Подлодка способна бороться с надводными кораблями и другими субмаринами, а также наносить ракетные удары по объектам на берегу. Для самообороны в процессе установки мин у нее есть 324-мм торпеды, а также приборы гидроакустического противодействия и противоторпедная защита. По словам Караваева, «лодка и кусаться умеет, и себя укусить не даст».

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