Белоусов ответил на участившиеся провокации США с беспилотниками Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации США с БПЛА

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Андрей Белоусов

Интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря возросла в последнее время, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В связи с этим глава ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ принять меры оперативного реагирования на провокации со стороны Вашингтона.

Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что американские беспилотники осуществляют разведку и целеуказания западному высокоточному оружию, поставляемому Украине для ударов по территории России. Это является свидетельством возросшего участия США и стран НАТО в конфликте.

Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО, — добавили в ведомстве.

Ранее Белоусов по инициативе американской стороны провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе беседы российский министр указал собеседнику на опасность эскалации ситуации в зоне СВО, вызванную поставками американских вооружений для Украины.