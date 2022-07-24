Захарова предложила отправить «запретные» фото Лаврова в Госдеп США

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале фото, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с египетскими коллегами и свидетельствующие о внимании СМИ к мероприятию. Вспомнив о том, что США просили дипломатов других стран не фотографироваться с Лавровым, она предложила зарубежным журналистам отправить сделанные ими снимки в Госдепартамент.

Захарова отметила, что мировая пресса, несмотря на усилия Вашингтона, решила по-своему. Представителей различных СМИ было так много, что часть из них просто не уместилась на панорамных снимках. По ее словам, изоляция России, о которой говорят США, получилась «многолюдной».

Она также рассказала, что Лавров развеселил журналистов, сказав, что слышал о запрете фотографировать его.

Отправьте фотографии в Госдеп. Они очень беспокоились, что мы их будем использовать в пропагандистских целях. Могут использовать сами, — посоветовала Захарова представителям СМИ, присутствовавшим на пресс-конференции в Лавровым.

Ранее Лавров отреагировал на нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена сделать совместное фото в ходе совещания глав МИД G20 на Бали. Он подчеркнул, что никого из участников встречи, включая Блинкена, не приглашал фотографироваться.