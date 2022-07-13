«Юридический казус»: Песков о признании Радой Ичкерии Песков назвал юридическим казусом и безграмотностью законопроект Верховной рады о признании Ичкерии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании суверенитета Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации) является юридическим казусом и безграмотностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он напомнил, что такой страны попросту не существует.

Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. Это просто юридический казус такой, — отметил Песков.

Накануне в Верховную раду Украины внесли законопроект, который предусматривает признание независимости Ичкерии. Авторами документа стали парламентарии Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что не существующую ныне республику ликвидировали сами же ичкерийцы, которые в 2007 году объявили об упразднении Ичкерии и создании так называемого «Имарата Кавказ» (террористическая группировка, запрещена в России). После этого в проекте Запада, указал чеченский лидер, оставался «телефонный парламент», в который входило «полтора человека», но и он был распущен в 2009 году.