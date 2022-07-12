«Выстрелили себе в голову»: Медведев об уравнивании доллара и евро

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал уравнение курса доллара и евро на международных торгах. По словам Медведева, Европа пожинает плоды своей санкционной политики против России. Из-за антироссийских санкции у европейских стран наблюдается рецессия и крупные проблемы в экономике. Зампред отметил, что падения курса европейской валюты также свидетельствует о той высокой цене, которой Европе приходится платить «за кровавый кризис» на Украине. Также Медведев полагает, что лучшей защитой от «протухающего» евро станет переход на национальные валюты — в первую очередь на рубль, китайский юань и индийские рупии.

Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции <...> Ну и конечно же, европейская валюта, дешевеющая относительно американской, стала отличным маркером того, кто платит звонкой монетой за кровавый кризис в «Незалежной». Вашингтон на пару с Лондоном развели европейцев как напёрсточники, — написал Медведев.

Курсы евро и доллара на международном рынке 12 июля сравнялись впервые за 19 лет. Последний раз паритет между валютами был зафиксирован в декабре 2002 года. Также утром того же дня курсы евро и доллара достигали одинакового значения по отношению к рублю. В 10:10 мск курсы американской и европейской валют равнялись 59,3 рубля.

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов сообщил, что курсы евро и доллара сравнялись на МосБирже на фоне более существенных потерь в европейской экономике из-за кризиса, нежели в американской.