«Восстанавливать с нуля»: Вассерман о помощниках по воспитанию в школах Вассерман назвал необходимостью введение помощников по воспитанию в школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Введение помощников по воспитанию в школах выглядит вполне разумной идеей, поскольку до этого воспитание было практически исключено из списка задач школы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, эти помощники будут работать не столько с учениками, сколько с преподавателями, напоминая им правила и методы воспитательной работы, которые сейчас практически отсутствуют.

На протяжении довольного долгого промежутка времени воспитание было практически исключено из списка задач школы. И сейчас его необходимо восстанавливать, что называется, с нуля. Поэтому и нужны школьные помощники по воспитательной работе, — заявил Вассерман.

Поводом для комментария стало заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова, согласно которому во всех российских школах со следующего учебного года появятся советники директоров по воспитанию. Они будут заниматься информационно-просветительской работой со школьниками и педагогами, а также вовлекать детей в проекты молодежных объединений. В десяти регионах в рамках эксперимента такие советники начали работать с весны 2021 года.

Ранее о том, что советники директоров по воспитательной работе начнут работать в школах всех российских регионов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Идею распространить пилотный проект на всю страну поддержал президент России Владимир Путин.