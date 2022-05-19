Во всех российских школах в 2023 году появится новая должность Кириенко: советники директоров школ по воспитанию появятся во всех регионах России в 2023 году

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советники директоров по воспитательной работе в 2023 году начнут работать в школах всех российских регионов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В настоящее время советники по воспитанию работают только в нескольких регионах. По словам Кириенко, которые приводит ТАСС, к началу этого учебного года специалисты появятся ещё в 35 регионах, а к следующему году — уже во всех регионах.

К 1 сентября этого года еще в 35 регионах должны появиться советники по воспитанию. На следующий год — уже во всех регионах РФ. Мне кажется, это очень здорово, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о советниках по воспитательной работе, указал, что они уже сейчас работают в некоторых российских регионах в рамках эксперимента, добавив, что они «должны работать по всей стране». Российский лидер обратился к министру просвещения Сергею Кравцову, который согласился, что «эту работу нужно расширять».

В феврале 2021 года глава Минпросвещения РФ отметил, что деятельность советников по воспитанию в школах не будет связана с идеологической составляющей. По его словам, они будут заниматься организацией внеучебной деятельности.