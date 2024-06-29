Володин раскрыл, что является залогом крепкой России Володин заявил, что укрепление России зависит от молодежи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Будущее укрепление России зависит от молодежи, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поздравил молодых людей с Днем молодежи и пожелал каждому найти свое призвание в жизни. Сообщение политика опубликовано на сайте Государственной думы.

Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем молодежи. Верьте в себя, ставьте перед собой новые цели и добивайтесь успеха. Дальнейшее укрепление России во многом зависит от вас: от вашей активной гражданской позиции, готовности самосовершенствоваться и развиваться. Вы — будущее нашей страны, — отметил Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации и правительству подготовить предложения по нацпроекту для воспитания «гармонично развитых личностей». Делать это предполагается на основе традиционных российских ценностей. Срок исполнения поручения — до 1 июля.

Также Путин назвал традиционные ценности фундаментом жизни и бытия. По его словам, именно они объединяют самых разных людей во всем мире и делают их равными.

Президент РФ утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей осенью 2022 года. Под это определение подпадают нравственные ориентиры, передаваемые из поколения в поколение и формирующие мировоззрение россиян.