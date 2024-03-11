Путин поручил воспитывать «гармонично развитые личности» в России Путин поручил проработать проект по воспитанию на основе традиционных ценностей

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации и правительству подготовить предложения по нацпроекту для воспитания «гармонично развитых личностей», сообщает пресс-служба Кремля. Делать это предполагается на основе традиционных российских ценностей. Срок исполнения поручения — до 1 июля.

Подготовить и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — сказано в публикации.

Ранее на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи Путин назвал традиционные ценности фундаментом жизни и бытия. По его словам, именно они объединяют самых разных людей во всем мире и делают их равными.

До этого в России традиционные ценности встали на пути последних медицинских достижений. Так, российское правительство приостановило внедрение Международной статистической классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) на 2021–2024 годы. Как пояснили в Минздраве, так решили из-за многочисленных обращений граждан, организаций и депутатов на предмет возможного противоречия традиционным ценностям.