Традиционные ценности встали на пути последних медицинских достижений Минздрав: внедрение МКБ-11 приостановят из-за противоречий ценностям россиян

Фото: Liu Qu/XinHua/Global Look Press

Здание ВОЗ

Правительство России приостановило внедрение Международной статистической классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) на 2021–2024 годы, распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Как пояснили в Минздраве, так решили из-за многочисленных обращений граждан, организаций и депутатов насчет возможного противоречия традиционным ценностям, передает РИА Новости.

Решение о приостановлении реализации Плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной думы <...> в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством, — объяснили в министерстве.

Минздрав заверил, что это не окажет негативного влияния на доступность и качество медпомощи. Приостановка, напротив, позволит дополнительно изучить опыт стран по переходу на 11-ю классификацию болезней, считают в ведомстве.

МКБ — ведущая мировая система в здравоохранении, ее пересматривают раз в 10 лет на основе последних научных данных. В РФ новую версию критиковали из-за разделов по ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и педофилии. Ряд медиков называет критику МКБ-11 «чистой воды популизмом и дезинформацией» либо «некомпетентностью».

В том числе против нее выступали в РПЦ. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов уверен, что новая классификация продвигает «чуждые» стране ценности.