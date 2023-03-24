В РПЦ призвали отказаться от международной классификации болезней

России следует отказаться от Международной классификации болезней МКБ-11, так как она продвигает «чуждые» стране ценности, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. Как передает РБК, священнослужитель обратил внимание на оценку международным врачебным сообществом «различных форм извращений». К примеру, педофилию рассматривают «как отклонения только в том случае, если педофил чувствует дискомфорт от этого», рассказал Лукьянов.

Мы знаем, кем разработан МКБ-11 и кто его проводит, поэтому, конечно, России надо обязательно хотя бы частично выйти из этого механизма, — уверен представитель Церкви.

В РПЦ отметили, что по классификатору МКБ-11 и трансгендерность, и гомосексуальность являются нормой.

МКБ от ВОЗ является международной стандартной диагностической классификацией, она обновляется раз в 10 лет.

Ранее стало известно, что Лукьянов призвал к законодательному запрету сатанинских сообществ в соцсетях, передает «Газета.Ru». Представитель РПЦ убежден, что необходимо запретить «идеологические конструкты», оправдывающие ненависть к детям, суицид и «человеческие жертвоприношения».