Путин раскрыл, что является фундаментом бытия Путин назвал традиционные ценности фундаментом жизни и бытия

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Владимир Путин

Фундаментом жизни и бытия являются традиционные ценности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). По его словам, именно они объединяют самых разных людей во всем мире и делают их равными.

Как же вам удалось создать этот город молодежи и мира? Как, если вы такие разные? Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия, — подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что общался с иностранными студентами, которые учатся в российских вузах. Они отличаются внешне, могут иметь другой цвет кожи, однако они такие же люди, как и мы, отметил президент.

Ранее глава государства сказал, что любая война или боевые действия являются трагедией. Российский лидер указал на большое количество горячих точек во всем мире. Сейчас надо определиться, как следует жить в таких условиях и на что рассчитывать, необходимо стремиться к лучшему будущему, в котором будет меньше конфликтов и больше сотрудничества, добавил глава государства. Путин также призвал молодежь сохранять постоянные контакты с друзьями или знакомыми из зарубежных стран. Это, пояснил он, поможет создать базу для формирования «будущей созидательной совместной жизни».