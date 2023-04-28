Власти России захотели избавиться от зарплат в конвертах РБК: правительство РФ планирует сократить долю получающих зарплат в конвертах

Правительство России обсуждает возможность сокращения теневой занятости в России, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, инициатива обсуждалась на стратегической сессии кабмина 25 апреля, посвященной повышению благосостояния граждан. В ходе заседания члены правительства предложили стимулировать компании, которые платят «белые» зарплаты сотрудникам.

Кроме этого, было предложено отслеживать занятость в компаниях с использованием больших данных и проводить в них проверки. Также власти планируют мониторить конкретные отрасли с наибольшими рисками теневой занятости и постепенно снижать ее уровень.

По словам источника агентства, зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже официальных. Он заявил, что правительство планирует наращивать благосостояние россиян в ближайшие годы.

Ранее помощник президента по экономике Максим Орешкин заявил, что рост зарплат в России по итогам апреля составит 10%. По его словам, страну в этом году ожидает серьезный скачок заработных плат.

До этого «Известия» сообщали, что реальные доходы россиян в 2023 году могут повыситься на 3%, а инфляция снизится до 6,5%. Согласно прогнозам, это не позволит доходам вернуться на уровень, который был до пандемии коронавируса.