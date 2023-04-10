Россиянам рассказали об изменении зарплат в 2023 году «Известия»: доходы россиян вырастут на 3% в 2023 году

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Реальные доходы россиян в 2023 году могут повыситься на 3%, а инфляция снизится до 6,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА». Согласно им, это не позволит доходам вернуться на уровень, который был до пандемии коронавируса.

Инфляция в 2023-м может снизиться до 6,5%, что в совокупности с повышением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022-го. А среднегодовая безработица не поднимется выше 4%, — подчеркивается в публикации.

В агентстве уточнили, что после пандемии наметилось восстановление доходов, однако его нивелировали антироссийские санкции. Их введение привело к тому, что в 2022 году в 67 регионах отмечалась негативная динамика экономического здоровья населения, а в 72 у людей сократились реальные доходы.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что доходы российского бюджета начали постепенно догонять расходы — в марте дефицит за первый квартал сократился на 183 млрд рублей. По итогам трех месяцев 2023 года он составляет 2,4 трлн рублей. Такой дефицит пока остается слишком высоким показателем, поскольку в законодательстве в качестве ориентира указан дефицит в 2,92 трлн рублей по итогам всего 2023 года.