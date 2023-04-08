В марте доходы российского бюджета начали догонять расходы В марте дефицит госбюджета сократился на 183 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доходы российского бюджета начали постепенно догонять расходы — в марте дефицит за первый квартал сократился на 183 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минфина. По итогам трех месяцев текущего года он составляет 2,4 трлн рублей.

Так, в январе дефицит составил 1,65 трлн рублей, в феврале — 933 млрд рублей. В марте же бюджет был закрыт с профицитом в 183 млрд рублей. В публикации отмечается, что дефицит в 2,4 трлн рублей пока остается слишком высоким показателем, поскольку в законодательстве в качестве ориентира указан дефицит в 2,92 трлн рублей по итогам всего 2023 года.

В Минфине рассчитывают на то, что в ближайшее время бюджет может пополниться за счет доходов от продажи энергоресурсов, а также роста доходов экспорта на фоне ослабления рубля. Наряду с этим ожидаются налоговые поступления в размере 300 млрд рублей от крупного бизнеса. Кроме того, есть нераспределенный резерв, сумма которого не называется, а также 1,5 трлн рублей, которые образовались при авансовом перечислении Соцфонду отдельных трансфертов для 2023 года.

Ранее эксперт НИУ ВШЭ Владимир Бессонов спрогнозировал, что подъем экономики России после спада, вызванного введением санкций, затронет те секторы, где падение было более глубоким: нефте- и газодобычу, химию, производство древесины. Он также отметил, что продолжится подъем отраслей, не связанных с геополитическим противостоянием. В их числе сельское хозяйство, строительство, автомобильная и авиационная промышленность.