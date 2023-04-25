Россиянам пообещали рост зарплат Орешкин: рост зарплат в России по итогам апреля составит 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост зарплат в России по итогам апреля составит 10%, заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые» помощник президента по экономике Максим Орешкин. По его словам, которые приводит ТАСС, страну в этом году ожидает серьезный скачок заработных плат.

Например, в этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года, — сказал Орешкин.

Он добавил, что отечественная экономика вышла на позитивную траекторию с июля 2022 года, после того как достигла минимальной точки в июне. По его словам, ВВП по итогам текущего года вырастет на 1-2%. Кроме того, как отметил Орешкин, уровни деловой уверенности бизнеса находятся на рекордных уровнях.

Помощник президента также рассказал, что бюджет России в 2023 году будет профицитным. По его словам, он устойчив после периода объёмных расходов и до конца года останется таким. Орешкин отметил, что в целом уровни дефицитов будут около целевых значений, а платежный баланс останется «здоровым».

Ранее «Известия» сообщили, что реальные доходы россиян в 2023 году могут повыситься на 3%, а инфляция снизится до 6,5%. Согласно прогнозам, это не позволит доходам вернуться на уровень, который был до пандемии коронавируса.