Вассерман выступил против инклюзивного образования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Инклюзивное образование препятствует нормальному обучению детей, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Поэтому, по его словам, он выступает «резко против» такого рода обучения.

Вассерман отмечает, что от инклюзивного образования страдают как здоровые, так и дети с хроническими заболеваниями.

В этом случае страдают и больные дети, потому что нет возможности применить приемы обучения, учитывающие их возможности, и здоровые, потому что когда преподаватель тратит все силы на страдающих учеников, то остальным достается меньше сил, и они усваивают меньше, — пояснил он.

Ранее в Чите учительница не пустила на линейку пятиклассника с легкой формой ДЦП. Мальчика отвели в спортзал, где он наблюдал за праздником из окна.

По словам матери ребенка, учитель специально изолировал мальчика из-за его заболевания. Хотя ДЦП у него проявляется только в виде хромоты. Педагог в свою очередь заявляет, что отвел ребенка в спортзал, потому что опасался за его состояние из-за жары.

Ранее, Вассерман призвал следить за соотношением знающих русский язык в школах. Этот вопрос, убежден он, должен контролироваться, так как в противном случае это приведет к снижению эффективности образования. По его словам, дети, не владеющие русским, будут плохо усваивать материал. Это замедлит образовательный процесс, а значит отставать будет весь класс.