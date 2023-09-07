Вассерман призвал следить за соотношением знающих русский язык в школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос соотношения знающих русский язык школьников должен контролироваться, так как в противном случае это приведет к снижению эффективности образования, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, дети, не владеющие русским, будут плохо усваивать материал. Это замедлит образовательный процесс, а значит отставать будет весь класс.

Когда в классе велика доля учеников, не владеющим каким-либо предметов, в том числе русским языком, тогда все, кто вроде бы владеют, начинают хуже его понимать и изучать. Поскольку на русском языке преподаются практически все предметы, если в классе много учеников, не владеющих им, то весь класс начинает отставать по всем предметам, — объяснил депутат.

При этом он подчеркнул, что к решению проблемы надо подходить комплексно. В частности, Вассерман предложил организовать для приезжих дополнительные курсы.

Насколько я могу судить по собственному школьному опыту, если менее трети учеников плохо владеют каким-то предметам, они не мешают остальным его осваивать. Но у профессиональных педагогов может быть иное мнение, — заключил парламентарий.

Ранее в одной из школ Волгограда учительница была вынуждена отказаться от класса с детьми из стран СНГ, так как никто из них не знал русский язык. Сам класс был сформирован по инициативе школьной администрации, которая решила объединить детей с низким уровнем знания русского и обучать их по отдельной программе.