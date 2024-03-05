В России назвали причины отставки Нуланд Захарова: причина отставки Нуланд связана с провалом антироссийского курса США

Фото: Sarahbeth Maney/Global Look Press

Виктория Нуланд

Причина отставки заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд связана с провалом антироссийского курса администрации президента страны Джо Байдана, объяснила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, русофобия «камнем тянет демократов на дно».

Причину [отставки Нуланд] вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдена, — написала дипломат.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что Нуланд уведомила его о своей отставке. По его словам, после этого ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Обязанности первого заместителя госсекретаря США Нуланд исполняла с июля 2023 года. Решение она приняла после того, как Сенат Конгресса США утвердил на эту должность кандидатуру Курта Кэмпбелла.

В феврале в эфире телеканала CNN Нуланд заявила, что Россия в ее сегодняшнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть США. При этом она пообещала усиливать санкционное давление на Москву из-за украинского конфликта.

Вместе с этим она подчеркнула, что большая часть денег, которую Вашингтон выделяет на помощь Киеву, остается в американской экономике. Она напомнила, что Украина не сможет получать очередные ассигнования, если конгресс не утвердит новые средства на поставки оружия и боеприпасов.