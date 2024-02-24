Нуланд рассказала об отношении США к современной России Нуланд: Россия сегодня не соответствует образу, который хотели бы видеть США

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия в ее сегодняшнем состоянии не отвечает тому образу, который хотели бы видеть США, заявила в эфире телеканала CNN заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. При этом она пообещала усиливать санкционное давление на Москву в рамках украинского конфликта.

Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели [видеть] партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским. Однако это не то, что сделал Путин, — сказала представитель Госдепа.

По словам Нуланд, Вашингтон «продолжит затягивать удавку» ограничительных мер в отношении руководства РФ. По заявлению американского дипломата, это должно вынудить Москву «серьезно сесть за стол переговоров» для разрешения конфликта на Украине.

Ранее Виктория Нуланд говорила о том, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира», отмечала она.

Кроме того, во время посещения Киева в начале текущего года представитель Госдепа США выразила уверенность, что по мере укрепления обороны Украины президент России Владимир Путин получит ряд «неприятных сюрпризов» на поле боя. В результате, по мнению американской чиновницы, Вооруженные силы Украины «добьются очень серьезных успехов».