Нуланд решила уйти в отставку Нуланд уведомила Блинкена о намерении покинуть свой пост в ближайшие недели

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд уведомила его о решении покинуть свой пост в ближайшие недели, говорится в письменном заявлении глава Госдепартамента Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства. По его словам, после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам — роль, в которой она олицетворяла стремление президента [США Джо] Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира, — сказано в заявлении.

С июля 2023 года Виктория Нуланд временно исполняла обязанности первого заместителя госсекретаря США. Она решила уйти в отставку после того, как сенат Конгресса США в начале февраля утвердил кандидатуру Курта Кэмпбелла на эту должность.

Ранее Нуланд отметила, что современная Россия не отвечает чаяниям Вашингтона и не соответствует желаемому образу. Нуланд объяснила, что Белый дом хотел бы видеть ориентированного на Запад партнера, однако президент РФ Владимир Путин «все сделал по-другому». По словам замгоссекретаря, Вашингтон продолжит «затягивать удавку», пока Москва не сядет за стол переговоров для разрешения конфликта на Украине.