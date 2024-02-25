Нуланд заявила о выгоде для США от помощи Украине Нуланд: денежная помощь Украине возвращается в экономику США

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Большая часть денег, которую Вашингтон выделяет на помощь Киеву, остается в американской экономике, подчеркнула заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью CNN. Она напомнила, что Украина не сможет получать очередные ассигнования, если конгресс не утвердит новые средства на поставки оружия и боеприпасов.

Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места, — заявила Нуланд.

Ранее она отметила, что современная Россия не отвечает чаяниям Вашингтона и не соответствует желаемому образу. Нуланд объяснила, что Белый дом хотел бы видеть ориентированного на Запад партнера, однако президент РФ Владимир Путин «все сделал по-другому». По словам замгоссекретаря, Вашингтон продолжит «затягивать удавку», пока Москва не сядет за стол переговоров для разрешения конфликта на Украине.

Нуланд также говорила, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. По ее мнению, Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира».