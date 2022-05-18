В Новосибирске предложили вернуть наказание за тунеядство Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили вернуть наказание за тунеядство

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области на одного безработного приходятся примерно шесть свободных вакансий, в связи с этим местные депутаты предложили вернуть наказание за тунеядство. Василий Ильенко, например, отметил, что пособия, которые платят на бирже труда, порождают безработицу в регионе, пишет KP.RU.

Не вижу проблемы с занятостью. Я вижу, что требуются рабочие руки. Востребованность большая, людей не хватает. А пособия, которые платят на бирже труда, порождают тунеядство. Есть необходимость вернуться к закону, — заявил депутат Заксобрания Новосибирской области Ильенко.

Его коллега Анатолий Юданов отметил, что на обучение безработных граждан в образовательных центрах тратятся значительные суммы денег. При этом за год из 3,5 тысяч человек на работу удалось устроиться лишь «небольшому проценту».

По его мнению, закон о тунеядстве следует обсудить на уровне Государственной Думы. Местные депутаты займутся разработкой законодательной инициативы, если такие поправки получат достаточно голосов на сессии, то проект направят на рассмотрение в Госдуму, добавил Юданов.

Ранее Минэкономразвития предрекло пик безработицы в России в III квартале текущего года. Исходя из прогнозов ведомства, безработица в 2022 году составит 6,7%, в 2023 году снизится до 6,6%, в 2024 году — до 5,4%, в 2025 году — до 4,5%.