В Москве одобрили соглашение с Минском о центрах подготовки военных Правительство России одобрило соглашение с Минском о создании центров подготовки военных

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Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о подписании с Минском соглашения о создании центров совместной подготовки военных. Отмечается, что проект согласован с федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Генпрокуратурой РФ, СК РФ и предварительно проработан с белорусской стороной.

Одобрить представленный министерством обороны Российской Федерации... проект соглашения межу Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных Российской Федерации и Республики Беларусь (прилагается). Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения, — говорится в документе.

Согласно документу, основными задачами центров являются совместная боевая подготовка, дежурство, обмен опытом по вопросам применения вооружения и специальной, военной техники, обучение практическим навыкам работы на технике и унификация боевой подготовки стран. Кроме того, центры предназначены для повышения уровня слаженности и боевой выучки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается использовать Киев против Минска, однако Украина пока держится и не идет на провокации. Глава республики добавил, что Белоруссия делает все для России по части решения проблем, возникающих в ходе спецоперации на Украине. Лукашенко указал на то, что попытки Запада «удушить» страны-партнеры провалились, и они однозначно выстоят.