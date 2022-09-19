В МИД России заявили о нежелании США общаться по обмену заключенными Захарова: вместо общения о Грайнер и Уилане посольство США занято «медиабезумием»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросу обмена осужденных в РФ американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, однако вместо переговоров американская сторона погрузилась в «медиабезумие», публикуя в большом количестве видеоролики про российское руководство и политиков, а также «веселые картинки», заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, посольству США в Москве необходима «минута свободного времени», чтобы передать информацию в Белый дом, а оттуда уже свяжутся с родственниками заключенных.

Дипломат пояснила, что 16 сентября президент США Джо Байден принял в Белом доме родственников Грайнер и Уилана. По ее словам, им не смогли внятно разъяснить требования России по обмену заключенными.

Вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей <...> посольство США в Москве занимается каким-то медиабезумием. Они в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «весёлые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обратилась к российскому руководству с призывом принять предложение по обмену Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута. Представитель американской администрации добавила, что власти США готовы на все, чтобы вернуть своих граждан.

В начале августа российский суд признал американскую баскетболистку виновной в контрабанде наркотиков 4 августа. Ей дали девять лет колонии общего режима и назначили штраф в 1 млн рублей по обвинению по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Пол Уилан в июне 2020 года получил 16 лет строгого режима по делу о шпионаже. Суд счел, что Уилан пытался узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Во время оглашения приговора судья произнес только резолютивную часть решения по причине того, что материалы засекречены.

