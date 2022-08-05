США призвали Россию принять предложение по обмену заключёнными Белый дом призвал российское руководство принять предложение по обмену заключёнными

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обратилась к российскому руководству с призывом принять предложение по обмену заключенными: экс-баскетболистки команды из Екатеринбурга УГМК Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута. Россиянин был осуждён в США на 25 лет тюрьмы за торговлю оружием. Представитель американской администрации добавила, что власти США готовы на всё, чтобы вернуть своих граждан, пишет ТАСС.

Мы призываем РФ принять это предложение. Мы готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть наших соотечественников домой, — заявила Карин Жан-Пьер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь изъявил желание обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым тему заключённых.

Российский суд ранее признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам колонии, передает РИА Новости. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств.