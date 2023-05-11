В Кремле отреагировали на поставку Украине британских ракет Storm Shadow Песков: Россия крайне негативно относится к поставкам крылатых ракет Storm Shadow на Украину

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия крайне негативно относится к поставкам Британией на Украину крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это решение Лондона потребует адекватного ответа от Вооруженных сил РФ.

Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне, — сказал Песков.

Ранее CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 километров. Собеседники телеканала утверждали, что ВСУ не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, однако возможность атаки по Крыму не исключена. В начале недели о возможной поставке этих ракет Киеву со ссылкой на соответствующие документы Международного фонда поддержки Украины писала газета The Washington Post. Издание отмечало, что эти ракеты имеют чуть меньшую дальность, чем ATACMS, способные бить по целям на расстоянии до 300 километров, которые Киев ранее неоднократно просил поставить.