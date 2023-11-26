В Кремле отреагировали на отказ Армении от участия в мероприятиях ОДКБ Песков выразил надежду, что Армения возобновит полноценное участие в ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

РФ надеется, что через какое-то время Армения возобновит полноценное участие в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Ереван остается другом Москвы. Фрагмент интервью показали в «Вестях недели».

Надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации, — уточнил Песков.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не будет участвовать в заседании ОДКБ. Глава кабмина выразил надежду, что коллеги по ОДКБ поймут его решение.

Также спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не будет участвовать в заседании организации, которое пройдет в декабре. По его словам, он считает свое участие в мероприятии неуместным. При этом он подчеркнул, что Армения не планирует выходить из состава организации, несмотря на то что она «не выполняет своих обязательств» перед республикой.