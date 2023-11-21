Глава МИД Армении отказался ехать в Минск на мероприятия ОДКБ МИД Армении: Мирзоян не сможет участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске, сообщает пресс-служба армянского МИД. Отмечается, что об этом Мирзоян заявил в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел. — NEWS.ru.) ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске, которое состоится 23 ноября. Глава кабмина выразил надежду, что коллеги по ОДКБ поймут его решение.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отказался посетить Москву и принять участие в заседании с коллегами по СНГ. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в этот момент он встречался с советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия сожалеет о решении Пашиняна не участвовать в заседании ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ указал, что встречи коллег по организации являются хорошим поводом для обмена мнениями.