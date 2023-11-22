Спикер парламента Армении отказался от участия в заседании ОДКБ

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Ален Симонян (слева)

Спикер парламента Республики Армения Ален Симонян заявил, что не будет участвовать в заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в декабре. По его словам, которые приводит РИА Новости, он считает свое участие в мероприятии неуместным. При этом он подчеркнул, что Армения не планирует выходить из состава организации, несмотря на то что она «не выполняет своих обязательств» перед республикой.

У Армении нет решения по поводу выхода из организации, но я считаю, что мое участие в сложившейся ситуации не к месту. Что мне там делать, можете объяснить? — заявил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках ОДКБ. По его словам, Россия сожалеет о том, что Армения не будет присутствовать на высоком уровне на грядущем саммите.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также не сможет принять участие в заседаниях в рамках ОДКБ, сообщили в пресс-службе армянского дипломатического ведомства. Он уведомил об этом своего белорусского коллегу Сергея Алейника. При этом представители МИД не стали комментировать причины его отказа.