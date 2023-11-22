В Кремле ответили на отказ Армении участвовать в саммите ОДКБ в Минске Песков: Россия сожалеет о решении Армении не участвовать в саммите ОДКБ в Минске

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Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва сожалеет о том, что Ереван не будет присутствовать на высоком уровне на грядущем саммите в Минске.

Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в завтрашнем саммите. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но, конечно, мы рассчитываем, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации, — сказал Песков.

Ранее в МИД Армении сообщили, что министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян не сможет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске, которые запланированы на 23 ноября. Об этом он заявил в ходе телефонной беседы с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

До этого об отказе от участия в саммите объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава армянского правительства в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко выразил надежду, что коллеги по ОДКБ поймут его решение.

При этом ранее Пашинян заявил, что республика не планирует покидать ОДКБ. По его словам, страна решила не принимать участия в мероприятиях организации по разным причинам. Также он отметил, что Ереван работает над диверсификацией отношений в сфере безопасности.