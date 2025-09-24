Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 сентября 2025 в 10:46

В Кремле объяснили, для чего продолжается СВО

Песков: Россия продолжает СВО для настоящего и будущего страны

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия продолжает СВО, чтобы обеспечить комфортное настоящее и будущее страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью РБК он пояснил, что цели главы России остались такими же, какими были в 2022 году.

Мы продолжаем нашу специальную военную операцию для того, чтобы обеспечить наши интересы и достигнуть тех целей, которые верховный главнокомандующий и президент нашей страны Владимир Путин ставил с самого начала. И делаем мы это и для настоящего нашей страны, и для будущего нашей страны, на многие поколения вперед, — сказал он.

Песков также рассказал, что отечественная экономика полностью переориентировалась на обеспечение СВО, удовлетворяя все военные нужды. Кроме того он отметил, что добровольное пополнение рядов ВС РФ позволяет комплектовать все подразделения.

Пресс-секретарь российского лидера в ходе интервью указал и на то, что Москва хорошо защищена от атак ВСУ средствами ПВО. По его словам, удары беспилотниками направлены на «пиар-эффект».

Дмитрий Песков
Владимир Путин
политика
СВО
