В КПРФ сбавят критику власти ради «достижения победы над врагом на Украине»

В КПРФ заявили, что готовы понизить градус критики российских властей для «достижения победы над врагом на Украине», передаёт издание Русская планета. С такой инициативой выступил депутат Николай Коломейцев на плановом партийном заседании.

Коммунисты и сотрудники во всех департаментах фракции должны прекратить распространение критической повестки, а также воздержаться от осуждения действий армии России на Украине, — приводится мнение Коломейцева в сообщении.

Ранее глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что мировое коммунистическое сообщество поддерживает Россию. В подтверждение своего высказывания лидер партии напомнил, как 21 апреля все шесть представителей Португальской компартии бойкотировали местное парламентское заседание в ходе выступления президента Украины Владимира Зеленского.