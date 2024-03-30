В Госдуме раскрыли, чем Данилов займется на дипслужбе в Молдавии Депутат Говырин: Данилов в Молдавии может заняться контрабандой оружия

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Депутат Госдумы Алексей Говырин предположил в разговоре с NEWS.ru, что экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов на новом посту займется контрабандой оружия. Парламентарий не исключил, что Данилов попытается наладить потоки военных грузов с Украины в страны ЕС.

Сами молдавские власти призвали ЕС помочь Кишиневу бороться с контрабандой оружия и торговлей людьми. Всем известно, что с Украины вывозится оружие и распространяется по всей Европе. Власти ЕС пытались бороться с проблемой, однако их усилия полностью провалились. Предположу, что Данилов займется на посту посла Украины в Молдавии именно контрабандой, — считает Говырин.

26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Вместо него президент Украины назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов считает, что причиной отставки Данилова стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Он добавил, что в последнее время должность секретаря СНБО фактически ни на что не влияла и стала «креслом говоруна».

Аналогичная ситуация произошла с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. После отставки Зеленский решил направить его работать послом в Великобритании. Отмечалось, что кандидатуру Залужного согласовал лично король Карл III.