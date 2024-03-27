В офисе Зеленского объяснили увольнение Данилова Подоляк назвал увольнение Данилова кадровой ротацией

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Увольнение Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) является обычной кадровой ротацией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с изданием Liga.net. Он добавил, что лишенному поста чиновнику стоит ожидать новое назначение.

Это обычные кaдровые ротaции. Президент говорит об этом достaточно много, что он будет усиливать комaнду, менять комaнду, — сказал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Данилова с поста секретаря СНБО и назначил вместо него бывшего главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилова назначат послом в Норвегию. Зеленский подчеркнул, что продолжает перезагрузку системы управления Украины, благодарен Данилову за работу и позже переведет его на новое направление.

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что Данилова отправили в отставку из-за того, что он «много болтал» о трагедии в «Крокусе» и фактически признал причастность Киева к теракту.

За отставкой Алексея Данилова с поста секретаря СНБО в ближайшее время последуют и другие, выразил мнение экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Он заметил, что Владимир Зеленский попытается провести все важные кадровые перестановки до истечения официального срока своих полномочий — до 20 мая.