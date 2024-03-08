В Британии согласились принять Залужного в качестве украинского посла В Британии запустили процесс утверждения Залужного как украинского посла

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Валерий Залужный

В Великобритании начался процесс утверждения экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного как посла Украины в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Британии. Отмечается, что страна и дальше будет продолжать поддерживать Украину в вооруженном противостоянии с Россией.

Его Величество король Карл III официально утверждает назначения по рекомендации министра иностранных дел. Сейчас мы начнем официальный процесс утверждения, — сказал источник.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что президент Украины Владимир Зеленский избавился от конкурента, когда назначил экс-главкома ВСУ послом в Лондоне. Он напомнил, что, по результатам опросов, Залужный получил мощную поддержку от граждан страны.

Экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров уверен, что скоро социологи перестанут включать генерала Валерия Залужного в рейтинги популярности, а потом про бывшего главкома ВСУ просто забудут. Сам Залужный после отставки не сказал ни слова о том, что намерен реализовывать какой-то особый курс, обратил внимание политолог. При этом месяц назад, за несколько дней перед отставкой Залужного, депутат Верховной рады Евгений Шевченко заметил, что когда людей из Киева отправляют послами в Великобританию, это уже «политическая пенсия».