Озвучена новая версия о причинах увольнения секретаря СНБО Алексея Данилова Рогов: Данилова уволили после хамского выпада в адрес дипломата Китая

Фото: Yevhen Liubimovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Причиной отставки Алексея Данилова с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Он добавил, что в последнее время должность секретаря СНБО фактически ни на что не влияла и стала «креслом говоруна».

Но Дaнилов придумaл сaнкционные списки и хорошо нa них зaрaбaтывaл. Он долгое время зaрaбaтывaл зa внесение в эти списки и исключение из них. Тaк что Дaнилов еще тот вымогaтель и террорист, — подчеркнул глава комиссии.

Ранее Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки.

Данилов 20 марта нецензурно оскорбил Ли Хуэя, намерено исковеркав его фамилию и заявил при этом, что представители Пекина не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь отметил, что не осведомлен о ситуации с резким высказыванием Алексея Данилова в адрес своего коллеги. Он добавил, что китайский дипломат ранее посетил Украину и провел «хорошие контакты» с рядом чиновников.