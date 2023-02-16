В Госдуме прояснили будущее слова «президент» после закона о русском языке Депутат Шолохов: после закона о русском языке странно переименовывать слово «президент»

Фото: duma.gov.ru

Любой язык является живым организмом, который со временем меняется и пополняется, привнося те понятия, которые на данный момент не существуют, рассказал в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По этой причине, слова «президент» и «оптика» не будут переименовывать после принятия закона о русском языке, пояснил парламентарий.

После принятия этого закона во втором и третьем чтении начинать переименовывать слова «президент» и «оптика» было бы странно. Хотя я уверен, подобные попытки были бы сразу предприняты, но закон четко ограничивается списком слов, который разработают специалисты и эксперты. Специально для этого дается переходный период, потому что закон вступит в действие с 2025 года. До этого дается время на разработку официальных документов, которые могут служить подобными справочниками, — пояснил Шолохов.

Comedy Club — это бренд, и сегодня говорилось, что устоявшиеся бренды никто не предлагает в одночасье переименовывать, уточнил депутат. По его словам, подход будет иным: вновь возникающие названия совсем не обязательно переименовывать иностранными терминами. Парламентарий подчеркнул, что закон направлен на поощрение использования русского языка, в том числе во вновь возникающих названиях.

Что касается действий закона и его исполнения, для официальных документов, официального общения недопустимо использование иностранных аналогов, поэтому необходимо разработать определенные словари, грамматические инструкции, которые позволят людям, скажем так, не достаточно образованными в русском языке пополнить свои знания. На данном этапе речь не идет о системе наказаний. Наказания не могут быть внедрены до того, как не будут во все смежные законы внесены соответствующие правки, причем начиная от различных регламентов и заканчивая градостроительным кодексом. После этого можно говорить о внесении статьи или дополнении к существующей статье административного кодекса, чтобы подобные действия были уже наказуемы, — пояснил депутат.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о недопустимости использования заимствованных из других языков слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в государственном языке. В пояснительной записке указано, что вводятся такие понятия, как нормативные грамматики, нормативные словари и нормативные справочники, которые определяют стандарты современного литературного языка государства.