В Госдуме призвали изолировать США от остального мира Депутат Госдумы Шеремет призвал изолировать США от остального мира во имя жизни на планете

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Михаил Шеремет

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США должны быть изолированы от цивилизованного мира, поскольку стали главным источником хаоса и вражды на планете. По его словам, американские власти должны ответить за десятки развязанных по всему миру военных конфликтов и эксперименты по созданию биологического оружия. Шеремет добавил, что необходимо сформировать международную группу, целью которой станет проведение публичного расследования по всем преступлениям, в которых замешаны США.

Пора положить конец диктату американской агрессии. Весь цивилизованный мир должен сплотиться и изолировать США до тех пор, пока там у власти не станут здравомыслящие политики. В противном случае жизнь на нашей планете будет постоянно под угрозой, — сказал Шеремет.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад боится создания комиссии Совбеза организации по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины. По его словам, западных коллег не устроило то, что комиссия должна была бы состоять из всех членов Совбеза, и они практически саботировали переговоры по проекту резолюции. Полянский также отметил, что в ООН стараются принимать решения в одностороннем порядке «за все международное сообщество» и не приемлют иные формы международного сотрудничества, поскольку те не отвечают так называемому порядку, который основан на определяемых ими правилах.