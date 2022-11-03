Полянский заявил, что Запад боится расследования по биолабораториям Полянский: Запад боится создания комиссии Совбеза ООН по биолабораториям на Украине

Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад боится создания комиссии Совбеза организации по расследованию обстоятельств военно-биологической деятельности США и Киева на территории Украины. По его словам, западных коллег не устроило то, что комиссия должна была бы состоять из всех членов Совбеза, сообщает РИА Новости.

Совбез ООН ранее не принял резолюцию России о расследовании военно-биологической деятельности на Украине.

Мы провели два раунда консультаций по проекту, однако услышали от наших бывших западных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о том, что представленные нами свидетельства якобы недостаточно убедительны и не заслуживают дальнейшего рассмотрения, — отметил первый зампостпреда.

Полянский также выразил сожаление, что западные коллеги практически саботировали переговоры по проекту резолюции. По его мнению, они стараются принимать решения в одностороннем порядке «за все международное сообщество», и не приемлют иные формы международного сотрудничества, поскольку те не отвечают так называемому порядку, который основан на определяемых ими правилах.

Ранее Совбез ООН не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. Для принятия документ должен был набрать девять голосов из 15, однако за резолюцию проголосовали только Россия и Китай.