В Госдуме предложили упростить правила установки кондиционеров Депутат Колунов заявил о необходимости создать единые нормативы по установке кондиционеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил утвердить на законодательном уровне единые нормативы по размещению кондиционеров на фасадах многоквартирных домов, исключив при этом лишние согласования, пишет «Радио 1». По словам самого депутата, вопрос внесения соответствующих поправок в Жилищный кодекс давно назрел.

Сейчас, согласно Жилищному кодексу, фасад здания — это общее имущество всех собственников дома, и в силу гражданского законодательства распоряжаться им можно только с согласия других собственников. Получается, что размещать кондиционер можно только при согласовании со всеми жильцами, — пояснил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что в федеральном законе не прописана необходимость какого-либо специального разрешения на установку бытового кондиционера. Кроме того, в некоторых субъектах РФ уже разработаны свои правила, регламентирующие установку кондиционеров в многоквартирных домах.

Вопрос наиболее актуально стоит для вторичного фонда. Необходимо передать полномочия эксплуатационным компаниям, которые смогут разработать единый проект с местами размещения кондиционеров, утвердить его в администрации города или муниципалитета, предварительно согласовав один раз проект со всеми жильцами дома, — предложил Колунов.

Депутат уточнил, что в этом случае собственникам не придется проходить процедуру согласования установки кондиционеров каждый раз.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше покупать бытовую технику. При этом вследствие ажиотажного спроса 2022 года на складах оказалось слишком большое количество товара.